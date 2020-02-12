刑事局日前接獲中央流行疫情指揮中心通報，指有網友竄改該中心在上月25日製作的「就醫民眾及陪同家屬請注意」宣導海報，將海報原「就診時務必主動告知，發病前14日內之旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚（TOCC）」文字內容，竄改為「若有發燒且發病，前14日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，並在LINE群組轉傳，恐引起民眾前往這兩家醫院就診恐慌，並影響指揮中心對外發布疫情及防治措施等相關資訊的正確性。
刑事局偵查第七大隊循線在桃園查獲一名范姓男子，范男坦承接獲防疫宣導圖片後，是基於善意提醒桃園地區周遭親友而更改文字內容，並無意圖要散布假訊息。警方訊後，將范男依偽造文書罪嫌送辦。
警方表示，中央流行疫情中心統一對外發布疫情及防治措施之相關資訊，並製作相關宣導文宣或海報，公布於衛生福利部疾病管制署網站，民眾可多加下載使用，宣導正確防疫觀念，但切勿任意更（竄）改宣導資訊或散布不實疫情訊息，以免影響全國防疫資訊之正確性，甚至觸犯相關法令。
(中時 )
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