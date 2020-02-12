國民黨今天舉行主席補選政見發表會，國民黨主席候選人江啟臣直言，九二共識有點「舊」了，1992年，他自己也才滿20歲，不管當年兩岸當局有過什麼共識，比他還年輕的朋友們，未必由衷認同這個「共識」能代表自己。九二共識顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任。中美地緣對峙的升高，也迫使台灣需要重新平衡兩岸定位。

江啟臣說，九二共識過去有用，是因為它容許兩岸「各自表述」的模糊空間。但去年初，對岸在談到九二共識時強調「兩岸要共謀統一」，並指向「一國兩制台灣方案」，壓縮了這個概念的彈性。民進黨又順勢偷換概念，把台灣民眾對一國兩制的恐懼，延伸為對九二共識的疑慮。

加上去年反送中事件及眼前爆發的疫情，都凸顯中共極權威權的控管，已經成為風險的溫床。這些事件，都導致台灣民眾對中共當局的疑慮，連帶衝擊到對九二共識的接受度。

江啟臣認為，應該思考如何延續九二共識「擱置主權爭議、求同存異、務實交流」的智慧，來探討國民黨的兩岸論述締造新的兩岸信任基礎，他主張開放討論、展開辯論，最後凝聚黨內共識。不過基於民主，未來兩岸關係的任何調整，須先爭取台灣民意的授權，不是任何人能片面決定。

江啟臣主張應該以解決人民的交流問題為出發點，來檢討兩岸路線，因為沒有辦法解決人民問題的論述與共識是沒有意義的，問題不在九二共識，而在能不能加入WHO、IACO等國際組織，拓展中華民國在國際組織的實質參與並確台灣人民的權益。

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(中時 )