去年12月才由蔡英文總統主持下水的海巡署「35噸級巡防艇」第二艘3582艇，今(12)日趕抵馬祖海域，是繼第一艘新造多功能艇於今年1月初以船運方式運抵馬祖後，馬祖海域再添生力軍，為持續升溫的嚴重特殊傳染性肺炎疫情提升巡防能量，嚴防疫情入侵。

防疫視同作戰 第二艘海巡白金剛快艇抵馬祖增援。(艦隊分署提供)

近日因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，小三通暫停開放，往返兩岸採非法管道入境臺灣機會提升，新型35噸級巡防艇具最高航速可達45節(約83餘公里)之特性，若有發現併靠可有效發揮快打艦隊能量，加速查緝。

海巡署艦隊分署表示，本型艇另裝備射程達60公尺之水砲能取代一般廣播驅離，增加遏阻力，提升查緝成效。另外，考量地域環境，馬祖地區每逢春季至夏季為鱸魚魚汛期，春夏時期海面驅於平穩易起濃霧，陸籍快艇易趁勢進入馬祖海域影響海洋資源、破壞漁場，為此艦隊分署特與中信造船集團協調加快施工進度，歷經兩百多個日子，配合魚汛期提前完工，以因應陸籍快艇越界之情事，嚴密監控併靠船舶，強力取締海上交易行為，嚴防嚴重特殊傳染性肺炎疫情入侵，保護我國海域漁業資源永續發展。

海巡署「35噸級巡防艇」第二艘3582艇，今(12)日趕抵馬祖海域，為持續升溫的嚴重特殊傳染性肺炎疫情提升巡防能量，嚴防疫情入侵。(艦隊分署提供)

馬祖海巡隊表示：未來本隊將持續加強新造多功能艇及新造35噸巡防艇之巡邏能量，全天候改採「一艇巡邏、一艇待命」，必要時採取雙艇巡邏，配合船艇靈活機動性能，採取防範圍堵、強勢取締及從重裁罰等作為，於非洲豬瘟及嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴大肆虐之際，全面加強驅離、取締，維護海洋漁業資源，確保國人生命財產安全；同時也呼籲國籍船舶切勿違法與陸船進行海上交易，如發現大陸漁船蹤跡時，請立即撥打海巡署118免費報案專線，海巡署將立即調派艦艇查處，並提供必要之協助。

(中時電子報)