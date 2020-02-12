美股震盪走勢依然是強弱分明，台股持續反彈走勢惟短線也面臨上檔壓力區，行情仍是區間震盪格局，12日台股上漲110點收在 11,774點，成交量放大。

元大投顧認為，新冠肺炎議題稍微舒緩，大陸各廠也陸續復工，給予市場短線反彈的理由，惟後續肺炎發展仍須觀察，而復工動作比率仍低的情況下，2月的業績將不樂觀，3月營收狀況就看復工的狀況了，也就是說第一季不要看得太樂觀，短線股價跌深就有反彈契機，只是個股強弱差異化仍大，區間來回操作。

電子股中台積電仍是領頭羊，在今年資本支出持續擴大下，半導體設備仍是觀察重點，記憶體模組仍是標準的受惠標的，可留意技術面轉強者，CIS缺貨明顯加上報價上揚，股價自然強者恆強。

湖北是PCB大本營，此次復工延宕，轉單效應可留意東協相關的標的，大陸及香港相關太陽能標的創歷史新高或是波段新高，有利台股相關標的，另外是近期將召開法說的公司也是觀察的方向。

台股反彈至月線及季線附近，震盪將加劇，依然偏向個股表現，強者恆強原則上多有基本面護體，短線雖反彈但是不少股票也是跌深反彈的走勢 選股上還是要回歸基本面，短線不確定因素仍未解決，建議來回操作。

(工商 )