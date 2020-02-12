說到現代智慧型手機的最大缺點，無法像過往傳統的功能手機（feature phone）那樣擁有好幾天的電池續航力這一點，肯定會被點名。因此手機作業系統廠商與手機廠，都不約而同為智慧型手機研發低耗電模式（或稱low power mode），不過這樣很可能還是難解電力的燃眉之急。據了解，Google可能正在為Android系統研發超級省電模式，或許就是為此需求而生，Pixel 5系列新機有機會能率先支援！

《XDA》開發人員Mishaal Rahman發現，AOSP（Android Open-Source Project，Android開放原始碼計畫）的最新代碼顯示，將會在未來的Android版本中加入超低功耗模式（Ultra low power mode），且很可能會被添加到即將推出的Pixel手機裡（推測是Pixel 5系列而非指Pixel 4a)。

Speculation: "Ultra low power" mode may be a feature of the Pixel 5. This commit was just submitted to AOSP by a "System Power Engineer" at Google.https://t.co/KEDUdTPIi8



It's a generic implementation without framework hooks for now, but that'll likely change soon. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 10, 2020

據了解，Ultra low power mode 是由 Google 系統電力工程師（System Power Engineer）提交給AOSP，因此被預測將會是Pixel 5的新功能之一。Google在Android 5 Lollipop 當中首度加入低耗電模式，乃是透過降低App更新頻率、禁止App在背景中執行、禁止始終開啟（always-on）的語音命令功能等方法來實現。預期Ultra low power mode將在此基礎之上，增加額外的使用限制，例如限制能夠開啟的App等等。究竟此功能有沒有機會在新版Android（Android 11、或稱Android R）當中實現，訂於5/12-5/14舉行的Google I/O開發者大會中就將揭曉答案。

(中時電子報)