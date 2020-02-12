近來因為新冠肺炎疫情在全世界蔓延，連帶衝擊到觀光旅遊業，汪小菲和大S經營的「S HOTEL」，爆出要求員工放無薪假，若不同意則資遣，不過仍有簽同意的員工遭資遣，對此，汪小菲表示一切按法律執行，絕對沒有強迫員工簽無薪假並遣散，並在微博發文強調，「所謂的無薪假是一個月放七天，員工還可以拿到基礎工資」，並承諾會讓酒店正常經營下去，但有員工忍不下去，提出證據反駁。

有名S HOTEL員工向《東森新聞》爆料，4日下午公司召開勞資會議，現場卻沒有第三方見證者和攝影機，就要員工決定是否願意幫助公司度過難關，爆料員工也拿出「勞雇雙方協商減少工時協議書」佐證，10日開始，簽署不同意的員工收到資遣通知，連部分同意的員工也收到資遣訊息，讓大家感到相當不滿和納悶。

爆料員工透露，之前就有聽過公司營運不佳的消息，這次又資遣員工，讓他直嘆「再這樣裁下去，不知道公司是否要倒閉？」另外，上月11日總統大選時，公司也沒照勞基法支薪，反倒給員工選擇「給薪不給假」、「給假不給薪」，讓他決定不再忍，出面說實情。

對此，S HOTEL也提出3點聲明，表示薪水低的不會被放無薪假，員工都是在有開會、知情的狀況下同意無薪假，而被資遣的員工，和配不配合放無薪假無關，只是公司的人力政策。

(中時電子報)