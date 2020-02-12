民進黨團由市議員陳世凱總召領軍，迎戰國民黨團新團隊！（陳世宗攝）

國民黨總統、立委大選敗北後，致力改革與年輕化！台中市議會國民黨團新任書記長陳政顯、執行長吳瓊華、副書記長黃健豪等人，期能更貼近民意。民進黨團由陳世凱出任總召領軍，副總召由問政犀利的江肇國擔綱；陳世凱強調，黨團三長將發揮狙擊戰鬥力，監督市政。

市議會國民黨團新3長，由陳政顯出任書記長，吳瓊華擔任執行長，副書記長分別由冉齡軒、黃健豪、羅廷瑋、黃仁擔任。民進黨團總召由陳世凱領軍，副總召江肇國，幹事長林德宇、副幹事長張家銨，書記長蔡耀頡、副書記長黃守達等，國、民兩黨廣由新任議員出任幹部。

國民黨團書記長任期原可連任1次，前書記長張瀞分說，透過幹部改選，可讓年輕議員有展現才幹機會，也能讓黨團透過不同活動方式，讓市民有新的認識；新任書記長陳政顯出身基層且長期熟悉政壇運作，將能扮演好領頭羊角色，率領年輕議員向前衝。

陳政顯指出，這次籌組黨團幹部群採老幹新枝策略，執行長由吳瓊華擔任，副書記長分別由冉齡軒、黃健豪、羅廷瑋、黃仁擔任；不管是客家、原住民、年輕世代、婦女同胞議題與政策，都能夠獲得關注與支持，未來將結合更多科技世代作法，讓黨團運作更貼近民意。

民進黨團新任總召陳世凱認為，擔任總召目標為在這一年內，讓黨團更加團結以及全力監督市政；這屆黨團3長最大特色是年輕化，且都是為議題導向的議員，在未來一定可更加發揮戰鬥力，讓每一分公帑都能花在刀口上，監督市政、為民喉舌！

(中時 )