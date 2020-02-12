受到新冠肺炎疫情影響，許多補習班停課。教育部今天表示，學生若已繳了費用，但有些課因疫情停課，補習班應按比例退費，也可在經學生同意下，以錄影課程或其他方式補課。

教育部表示，倘短期補習班配合防疫辦理停課，或於開課後停班或停課者，補習班應自事實發生日之次日起10日內，按事由發生後賸餘課程時數比例退還當期開班已繳之費用。但經學生同意以補課、提供授課錄影資料或其他適當方式處理者，不在此限。

教育部指出，考量因疫情各退費案件個案狀況不一，建議消費者宜備妥相關契約資料，儘速向補習班所在地之地方政府教育局(處)聯繫協助，或循消費爭議處理程序辦理，由地方政府教育局(處)或消保官協助透過個案協商爭取權益，以協助解決退費事宜，或協助其保留課程。

教育部說刻正彙整各地方教育局(處)處理補習班業務聯繫窗口資料，屆時將刊載於終身教育司網站，俾供民眾查詢聯繫。

(中時 )