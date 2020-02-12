新冠肺炎疫情延燒，重挫旅遊產業，山富旅遊今日如期舉辦上櫃前業績發表會，董事長陳國森表示，力拚毛利率持續提升，去年前三季毛利率已達8.20％，預期在今年的股利發放上，殖利率將有機會較往年成長。

山富2017~2018年度平均股利分配率約60％，現金股息殖利率平均達4％以上。山富108年營收為新台幣51.6億元，較去年微幅衰退0.29％。陳國森表示，去年營收略微下滑，主要是公司為了提升毛利率，做更精確的銷售規劃。

山富表示，公司產品相當多元，除了日、韓旅遊是山富的強項外，紐澳、美加、東南亞及歐洲熱點每個月也都有固定的出團量。此外，目前所有國際直飛台灣的38家航空公司，山富都有代理，消費者也能在山富官網上用優惠的價格購買上百家國際航空公司的機票；這些都是將山富打造成台灣最好旅行社的重要元素。

陳國森說，做「最好的旅行社」的適足規模，滿足遊客的期待與夢幻。山富在行程及旅遊元件的規劃上透明且嚴謹的產品分級，可以讓消費者在務實的商品及服務上得以超乎期待，讓顧客回填問卷的平均滿意度高達98％以上的穩定度。

(中時 )