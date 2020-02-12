公視《音樂萬萬歲4》本周日(16號)播出「台語歌女人心」專題，請來三位金曲獎最佳台語女歌手曾心梅、李愛綺、曹雅雯一同到節目唱出各種各樣的女人心事。這也是三位歌后首次同台演唱，身經百戰的她們更一起演唱〈牽阮的手〉，李愛綺在介紹歌曲時突然變成「美國腔台語」，怪腔怪調惹笑眾人，她解釋自己嫁給外籍老公有時頻道切換混亂。

李愛綺（左起）、曹雅雯、曾心梅三位金曲歌后首度同台，合唱〈牽阮的手〉。（公視提供）

主持人馬世芳請歌后們選出最有感覺的台語歌，李愛綺選了鳳飛飛的〈心肝寶貝〉，「還沒結婚前聽這首歌覺得很像鬼故事，因為歌詞有一句，輕輕聽到喘氣聲，我都會想是誰的聲音，毛毛的，但現在覺得這首歌非常溫馨，抱著自己的小孩，聽到他們在呼吸的聲音，覺得很溫暖。」

曹雅雯演唱〈青蚵仔嫂〉。（公視鵜鴣）

曾心梅則是選了國民經典歌曲〈家後〉，她透露之前主持節目跟鄭進一同台，空檔休息時鄭進一跟她說這首歌的創作靈感來自有天聽到他父母親在聊天，爸爸問媽媽如果哪天我走了你要怎麼辦，媽媽回答：「如果你在天上，看到有一個人走路一直跟旁邊的空氣碎念，那個人就是我。」聽了這段話，激發鄭進一的靈感，於是有了〈家後〉這首感動無數台灣人的經典歌曲。她也說：「唱這首歌最有感觸時是爸爸往生那一年，可以說每次唱都哭很慘，因為想到媽媽自己一個人很苦，覺得很不捨。」

曾心梅唱國民經典歌曲〈家後〉每唱必哭。（公視提供）

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