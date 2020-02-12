隨著環狀線通車，沿線捷運站的能見度也隨之提升，永慶房屋根據實價登錄資料統計2019年新北環狀線站點700公尺內住宅交易量，由新莊「幸福站」以交易量407件拿下冠軍寶座，周邊住宅均價約33.8萬/坪，永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，環狀線幸福站位於思源路和幸福路交叉口，緊鄰新莊舊市區和頭前重劃區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善，房屋價格親民，因此吸引想逐捷運而居的民眾或是首購族作為購屋首選。

排名第二的是中和「景安站」，周邊住宅均價約40.3萬/坪，謝志傑指出，景安站擁有雙捷運站的利多加持，連接環狀線及中和新蘆線兩條捷運線，以及周邊生活機能佳、消費經濟實惠，再加上優惠的4字頭房價，自然成為捷運通勤族和自住客購屋選擇之一。位居第三則是板橋「板新」站，周邊住宅均價41.0萬/坪，謝志傑說明，板新站位於板海商圈、埔墘商圈之間，整體機能完善，又鄰近明星學校海山國小及海山完全中學，且一站即達四鐵共構板橋站，深受在地居民喜愛。

環狀線捷運是目前最多捷運轉乘站的路線，14個車站中有8站提供轉乘，包括大坪林站、十四張站、景安站、中和站、板橋站、新埔民生站、頭前庄站及新北產業園區站，謝志傑表示，擁有雙捷運線的站點除了更具交通優勢外，房價也極具保值性，觀察8站雙捷運交會站中，就有5站均價在40萬以上，若是有預算考量，則可優先考慮頭前庄站、新北產業園區站與中和站，「3字頭」房價相對實惠，建議有通勤需求的民眾可選擇於雙捷運站周邊購屋，輕鬆藉由捷運通往台北市及新北市內各區，縮短上下班的交通時間，同時也保有增值潛力。

謝志傑補充，新北市政府將環狀線第一階段14站結合TOD都市發展政策，透過開發捷運站周圍環境，達到活化地區發展，促進就業發展，打造步行即可就學、就業、購物、休閒及宜居的生活環境，建議有購屋需求的居民可以多布局留意，選購符合需求的房屋，購得理想好屋。

(時報資訊)