日媒報導，日本政府與亞馬遜簽定一份於2026年到期價值超過300億日圓的合約，將聘請亞馬遜雲端運算服務部門AWS（Amazon Web Services）協助將人資系統與文件管理工具移轉到雲端。

報導指出，日本預計在今年春天正式選擇亞馬遜AWS部門，而非NTT Data等日本公司，來建構20個核心政府系統，並預計在4到8年間，將目前由各部會機關各自運作的系統都放上雲端，預計可省下三分之二的維護費用，同時能節省人力與提升生產力。

根據今年1月底亞馬遜公布的財報，AWS去年第四季營收年增34%，達到99.5億美元，表現優於市場預估的98.1億美元、年增32%。雖然目前僅貢獻亞馬遜整體營收的11%，但該雲端事業仍是亞馬遜的金雞母，數年來在業界佔有主導優勢，領先阿里巴巴、微軟和谷歌等公司。亞馬遜去年第四季營業利益為38.8億美元，其中高達26億美元，相當於67%占比，歸功於AWS的貢獻。

(時報資訊)