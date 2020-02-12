金曲獎最佳台語女歌手曾心梅、李愛綺、曹雅雯近日一同受邀到節目《音樂萬萬歲4》唱出各種各樣的女人心事，這也是3位歌后首次同台演唱，身經百戰的她們更一起演唱《牽阮的手》。

主持人馬世芳請歌后選出最有感覺的台語歌，曾心梅選了國民經典歌曲《家後》，她透露之前主持節目跟鄭進一同台，空檔休息時鄭進一跟她說這首歌的創作靈感來自有天聽到他父母親在聊天，爸爸問媽媽如果哪天我走了你要怎麼辦，媽媽回答：「如果你在天上，看到有一個人走路一直跟旁邊的空氣碎念，那個人就是我。」聽了這段話，激發鄭進一的靈感。曾心梅也說：「唱這首歌最有感觸時是爸爸往生那一年，可以說每次唱都哭很慘，因為想到媽媽自己一個人很苦，覺得很不捨。」

曾心梅唱《家後》必哭。（圖／公視提供）

被問到這次同台有沒有互相較勁的感覺，曾心梅表示：「台語歌壇很和平，我們女生就是要愛女生，《苦海女神龍》歌詞就是這樣說，討厭交男子，歡迎女朋友（台語女性朋友的意思）。」主持人馬世芳則說這首歌詞放到現代仍非常前衛，更打趣說：「那我是今天唯一的男朋友！」

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(中時電子報)