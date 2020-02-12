大陸企業和工廠陸續復工，台積電南京廠指出，目前返回的員工總數約80%，除了少數重點地區返程和體溫異常員工正在隔離觀察外，其他員工都已正常上崗。而南京市台辦、工信等相關部門，目前在積極協調解決企業遇到的問題，幫助企業儘快全面恢復正常運轉。

江蘇省台辦政府網站12日刊登南京市台辦發布的新聞稿，內容指出，台積電（南京）有限公司成立於2016年3月，總投資30億美元，2018年10月正式量產，目前共有員工1300多名。

針對新冠肺炎疫情，該公司正採取一手抓疫情防控，一手抓生產經營的防控措施。為了降低聚集性風險，台積電（南京）公司將員工分成紅、藍兩組，分別乘坐紅色、藍色交通車，並且分區就餐，避免接觸；用餐時，倡導員工自備餐具，採「梅花座」方式落座就餐，不講話、不久留；10人以上會議須經廠長同意才能進行。

該公司還設有防疫指揮室，利用大數據等手段，對每位員工的健康訊息、返崗情況進行跟蹤管理，並設有醫護人員組成的健康中心和一間負壓隔離室，員工一旦出現體溫異常首先進行負壓隔離室，再視情況採取下一步措施。

與此同時，台積電（南京）公司還積極履行社會責任，捐贈給南京市醫療防護衣1000件、護目鏡200個、防護手套500雙等防控急需物資。目前，該公司保持了基本生產運行。

(中時電子報)