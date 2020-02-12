檢方今（12）日偵結全案，並向法院聲請簡易判決，依「傳染病防治法」可處新台幣300萬元以下罰款。 （李金生攝）

真的是罰不怕！金門又有人散布武漢肺炎假訊息，韓姓民眾在line二手拍賣群組散播「各位出門還是小心微妙，金門有診斷一名得了武漢，已經確定了、出門防衛措施要做好來」等語，警方循線查獲送辦。檢方今（12）日偵結並向法院聲請簡易判決，依「傳染病防治法」可處新台幣300萬元以下罰款。

這是兩岸防疫最前線的金門，繼日前金湖地區黃姓女子在LINE同學會群組，針對武漢肺炎疫情，散布「金門有人中了! 」等不實謠言，遭檢方諭令當庭寫下悔過書後，裁定緩起訴2年並處罰款10萬元後，又有人於金門目前仍無人確診的情況下，在LINE散布相關的假訊息，檢警認定會引起民眾恐慌。

金湖分局員警在6日晚間執行網路巡邏情蒐時，發現韓姓民眾於當晚19時37分許，在line二手拍賣群組散播「各位出門還是小心微妙，金門有診斷一名得了武漢，已經確定了、出門防衛措施要做好來」等訊息。

該分局立即向金門縣衛生局查證，確認轄區目前尚未有武漢肺炎病例，立即報請金門地檢署席時英檢察官指揮偵辦，連夜通知韓姓民眾到案說明釐清，全案依觸犯「傳染病防治法」移送金門地檢署偵辦。

警方指出，韓姓民眾到案時驚覺事態嚴重，懊悔不已，表示是聽親友轉述，內容未經查證，只是「好心」提醒地區民眾注意，以後再也不敢在社群軟體傳送未經查證之不明訊息。縣長楊鎮浯及金門縣衛生局第一時間也在臉書發布訊息澄清，請民眾勿聽信網路謠言及散布不實訊息，以免觸法。

金湖分局長黃維章指出，流行疫情或防治措施等相關資訊都由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。依照傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，罰金提高到新臺幣300萬元，希望鄉親多加留意。

(中時 )