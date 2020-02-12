陸配子女來台喊卡 卓榮泰：保護國內安全 15:392020/02/12 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨主席卓榮泰12日受訪評論陸配子女管制回台措施。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨主席卓榮泰12日受訪評論陸配子女管制回台措施。（黃世麒攝） 中央流行疫情指揮中心12日撤回陸委會公布相關陸配子女管制回台措施，若未持有我國籍不同意入境。民進黨主席卓榮泰12日主持中執會前受訪表示，大家認為保護台灣國內安全最重要，行政院以極快的反應決定暫停，強調為了守住台灣，會更彈性更敏感面對所有需求。 (中時 ) #保護 #12 #國內 #安全 #子女 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸海運客運全停 每月影響12萬人 12:362020/02/08 生活 他偷拍情侶地鐵「開腿疊坐」 12字神註解網笑翻 14:292020/02/08 社會 《業績-半導體》光罩1月營收年增21.19％，今年業績續看增 11:592020/02/11 財經 阿富汗自殺炸彈攻擊 至少5死12傷 19:212020/02/11 國際 口罩每天戴12小時 曝膚質出現驚人變化 18:262020/02/11 日常 6搶1中華隊最新壞消息 目前球團不放這個人 18:492020/02/11 體育 12家國銀511名台籍員工 留守大陸疫區 20:142020/02/11 生活 《半導體》精材去年獲利近5年高點，將投入12吋晶圓測試 08:012020/02/12 財經 響應全球網路安全日 趨勢科技發布Deepfakes防禦3招 10:122020/02/12 財經 國3苑裡段槽車翻覆 雙氧水外洩 15:382020/02/12 社會 政治熱門新聞 「兩岸斷三通」最新民調出爐！網友看完怒嗆一句話？ - 政治 高雄罷韓案 媒體人斷言最後結局 - 政治 曝高雄人暖舉！前高市府女官員3句話形容韓國瑜 - 政治 防疫成功是蔡英文運氣好？林濁水點出關鍵人物！ - 政治 蘇貞昌讚口罩實名制成功 網9字神問...回文狂譙！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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