民進黨主席卓榮泰12日受訪評論陸配子女管制回台措施。（黃世麒攝）

中央流行疫情指揮中心12日撤回陸委會公布相關陸配子女管制回台措施，若未持有我國籍不同意入境。民進黨主席卓榮泰12日主持中執會前受訪表示，大家認為保護台灣國內安全最重要，行政院以極快的反應決定暫停，強調為了守住台灣，會更彈性更敏感面對所有需求。

(中時 )