國民黨主席補選政見說明會

國民黨黨主席補選定3月7日投票，目前黨內有郝龍斌與江啟臣參選，今（12）日舉行政見說明會。郝龍斌表示，要救國民黨「就是現在、就在這裡、就是我！」也呼籲黨內團結，自私是最致命的缺點。

郝龍斌表示，不會因為挫折就離開，引述Kobe Bryant說的，「我們可以接受失敗，但我們絕對不能接受放棄」，也喊話國民黨同志，不要因一場選戰失利就懷憂喪志、丟盔棄甲，此刻自己的心情只有兩個字「前進」，這是責任也是承擔，更是使命。

總統大選後，郝龍斌問自己，選敗責任是不是應該吳主席一個人要扛起來，「答案當然不是，絕對不是」，選敗的責任是所有國民黨人要共同承擔。

郝龍斌跟隨過馬、朱、洪、吳四位主席，經歷過國民黨的輝煌還有挫敗，清楚知道敗選的原因就是不團結，自認是菁英、高人一等、不食人間煙火、不知民間疾苦，套句通俗的話，就是不接地氣，這就是為什麼國民黨無法打群架，也就是別人說的，「外鬥外行，內鬥內行」，這種自私的心理，就是國民黨最致命的缺點。

未來黨務改革，郝龍斌說，如何去除私心、黨內團結，絕對是關鍵因素。他提到，最近民進黨某件事情讓他感觸良多，黨內初選時，蔡英文、賴清德殺得刀刀見骨，但他們可以組成選舉搭檔來爭取勝選，這就是我們要學習的範本，所以如何改革，真正改變黨內文化，這是郝龍斌做黨主席，非常重要的重點。

(中時電子報)