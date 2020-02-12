桃園市長鄭文燦12日主持市政會議時宣布，科長以上主管職3年就要啟動輪調、6年天花板一到強制調動，以歷練不同職務，強調「市長也只能做8年」，不能再有「流水的區長、鐵打的課長」，預計今年9月前各單位完成輪調。

桃園人口突破225萬人，公務員員額上限從7200人提高到9000人，人事處也提出新的人事輪調計畫，市長鄭文燦12日在市政會議上宣布3＋1計畫，未來同一職務任滿3年，可彈性緩調1年，原則3＋1年就要啟動輪調，最多6年、非調動不可，請各局處首長、區長盤點目前各科室主管任期，以主管職務為主，給副局長、主祕和科長有更多歷練的機會，累積經驗值。

「市長最多也只能做8年！」鄭文燦說，科長都不動是不對的，他以警政署「6年條款」為例，強調像保防單位「人地不宜久留」，6年就要調動，「就算民代來關說也無效！」強調公務員也該比照辦理，不能一直只做一件事情，會讓經驗值萎縮。

消息一出引發在場局處首長譁然，有局處長反映有主祕當了十多年，直言無合適位子可調動，鄭文燦聞訊修正：「主祕涉及高階職務，要看家、顧家，可以排除！」但他也不禁嘆：「任期比市長還要久！」指示特殊情況要專案檢討，其他則要調動，請副市長李憲明負責召集，副局長等一層高階主管則採跨局處互相調動，「副局長不能歷練別的局處，就是要等局長走啊！」

鄭文燦舉例，水務局可以跟環保局、都發局可以跟地政局、新聞處可以跟觀旅局互調，因為業務性質類似，他也提到，區公所課長也要比照辦理，「流水的區長、鐵打的課長」，課長做6年、區長都換了3、4個了，這樣不對，強調自己很注重人事的管理，安定的原則也讓桃園沒有太大流動，桃園市府升遷機會多，希望可以活化，否則待在同個位置久了，優點是經驗豐富，但缺點是不易採納新作法。

(中時 )