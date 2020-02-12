陸委會昨天下午宣布基於人道考量，對於是否開放陸配子女准許入境政策一日三變，連民進黨立委都看不下去，民進黨團幹事長鄭運鵬中常會前受訪表示，今天防疫中心撤回昨天的政策，就代表當初「思慮不周」，但相信大家知道這是善意的，希望多體諒個案。

鄭運鵬指出，台灣近年的兩岸交流狀況很多，不只陸委會，立委接到的陳情也真的是各種家庭狀況、婚姻狀況都有。

他說，現在開學在即，的確有一些就學、照顧上的需求，相信陸委會壓力也很大，只是昨天陸委會的說明、補充說明都讓大家覺得沒有很到位，這也沒辦法，因為兩岸關係本來就複雜。

鄭運鵬說，相信未來若有這樣的狀況，用專案處理，大家應該都還可相信陸委會的專業，若用通案處理，還是多討論一下比較好，沒必要引起誤解、被罵。

鄭運鵬強調，今天防疫中心撤回昨天的政策，就代表當初「思慮不周」，但他相信大家知道這是善意的，只是現在防疫關鍵期間，每個人都有不同為難，希望大家多體諒個案，陸委會若有不周之處，也相信他們之後會更謹慎。

(中時 )