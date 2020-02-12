警攔查車輛 意外破獲毒蟲偷500萬電纜 15:552020/02/12 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方破獲一個專門竊取公共設施電纜線的竊盜集團。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方查獲150MM電纜線16綑、手套、破壞剪等行竊工具等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 遭竊電纜線全長約400公尺，總價值約500萬元。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市信義分局員警，日前在信義路5段執行交通執法勤務時，發現一輛自小客車形跡可疑，遂予以攔查，發現車內裝滿電纜線及破壞剪等工具，當場將車內王姓主嫌及兩名共犯逮捕。 警方發現，車內共有150MM電纜線16綑，全長約400公尺，總價值約500萬元，並查扣手套、破壞剪等行竊工具等贓證物。王嫌等3人長年施用毒品，因缺錢購買毒品，竟鋌而走險共組電纜線竊盜集團，專挑政府機關公共設施的電纜線行竊。警方除將3嫌依竊盜罪嫌送辦外，刻擴大追查該竊盜集團是否另涉其他公共設施的電纜線竊盜案件。 (中時 ) #電纜線 #竊盜 #發現 #集團 #竊盜集團 也許您會感興趣 推薦閱讀 拋錨車擋路央 警急援推車脫困 16:242020/02/09 社會 三星堆發現三號坑 衝擊考古觀點 04:102020/02/11 話題觀察 偷腥夫與小三視訊挑逗 妻截圖怒告 14:182020/02/11 社會 男夜倒快車道遭輾斃 警調監視器追查釐清 16:102020/02/11 社會 漁具繞嘴活活餓死 台灣首見藍鯨成哀歌 16:002020/02/11 社會 違規12浬內捕魚 布袋海巡隊連逮2艘漁船 16:472020/02/11 社會 可能燎原！譚德塞暗指疫情將大爆發 網批：現在才發現 17:132020/02/11 國際 陸漁船馬祖海域失聯 5人下落不明 04:102020/02/12 地方新聞 搶奪變竊盜大案小辦？萬華警澄清 12:082020/02/12 社會 當神明面竊走3100面金箔 警全數找回 13:072020/02/12 社會 社會熱門新聞 大漢達達壞事做絕 4幫眾收押禁見 寶瓶星號乘客趴趴走 花蓮運動中心封館防疫 - 社會 清純女無辜成「淫海熱搜」 天菜男爽「射後不理」 - 社會 矇眼性愛還煮蝦牛大餐 第2次驚知男友是電工男冒充！ - 社會 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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