警方查獲150MM電纜線16綑、手套、破壞剪等行竊工具等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

遭竊電纜線全長約400公尺，總價值約500萬元。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市信義分局員警，日前在信義路5段執行交通執法勤務時，發現一輛自小客車形跡可疑，遂予以攔查，發現車內裝滿電纜線及破壞剪等工具，當場將車內王姓主嫌及兩名共犯逮捕。

警方發現，車內共有150MM電纜線16綑，全長約400公尺，總價值約500萬元，並查扣手套、破壞剪等行竊工具等贓證物。王嫌等3人長年施用毒品，因缺錢購買毒品，竟鋌而走險共組電纜線竊盜集團，專挑政府機關公共設施的電纜線行竊。警方除將3嫌依竊盜罪嫌送辦外，刻擴大追查該竊盜集團是否另涉其他公共設施的電纜線竊盜案件。

(中時 )