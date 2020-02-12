8強賽首場力退高苑工商之後，光復高中連吞兩場敗仗，今天遇上南山高中，靠著林玟丞第4節拿到關鍵4分力保球隊勝果，最終73比71險勝，光復隊史首度擊敗南山。

光復教頭陳定杰指出，球隊沒有明星球員，一定要打團體戰，只要認真肯拚，就算高一他也樂於給球員機會發揮空間，「光復球員在場上必須要分工合作，大家團結才有機會獲勝，也才是光復應該有的球風，今天肯定林玟丞決勝節關鍵4分，劉佑煒今天的貢獻也很重要，真的是團隊合作才能『成就解鎖』首度擊敗南山。」

林玟丞全場4分是在第4節斬獲，他表示本戰自己第3節才替補上場，第4節一開始也在板凳區待命，最後5分鐘才回到場上，坦言上場時有點緊張、手會抖，也沒想到自己會成為投進關鍵分的英雄。

賽後光復隊長余維豪、劉佑煒跟林玟丞都很開心隊史首度擊敗南山，接下來就剩能仁家商還沒贏過，陳定杰透露，擔心球員贏了一場球又鬆懈下來，還是會提醒缺點，告訴球員不能鬆懈，明天休兵日也打算帶球員走走轉換心情，為後面3場激戰累積能量。

(中時 )