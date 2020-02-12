面對新型冠狀病毒肺炎，感謝辛苦的醫師、護理師及第一線防疫人員勇於承擔、全力以赴，守護社會大眾的健康，感動了許多人。為表達對於防疫人員感謝的心意與支持的力量，由玉山人主動發起「向醫師、護理師及第一線防疫人員致敬」專案捐款活動，許多主管同仁熱烈響應，與玉山金控及玉山志工基金會共同捐出1,500萬元，款項全數捐至「衛生福利部疾病管制署」帳戶，作為防疫人員關懷及相關工作推動，並向防疫人員加油打氣。

新型冠狀病毒肺炎使民眾減少外出，為充足血源，玉山銀行攜手六師公會 （醫師、牙醫師、中醫師、會計師、律師及建築師）舉辦「一份愛可以牽引更多的愛」捐血活動，2月17、18日在全台各地設置14個捐血點，共同號召顧客、民眾、六師公會會員及玉山同仁一起捲起衣袖，也邀請社會大眾響應愛心捐血。

此外，玉山銀行即日啟動顧客關懷機制，第1項，在信用卡業務提供需居家隔離而影響繳款的顧客，將協助減免違約金、循環息之收取，並視個案狀況提供繳款展延方案。第2項，房信貸業務顧客如不便外出繳款者，可多加運用便利的玉山網路銀行、行動銀行進行轉帳，有資金需求的顧客也可透過「e指可貸」，免出門亦可申請貸款。第3項，協助國內防疫相關產業如生產醫療設備、耗材企業擴大產能，結合信保基金提供最高3,000萬元優惠利率貸款。第4項，玉山銀行於第一時間了解企業顧客受疫情影響停工、減產狀況，主動關懷並視情況給予融資與諮詢等協助。

(工商 )