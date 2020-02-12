武漢肺炎疫情持續發展，就算使用實名制之後，仍有許多人認為口罩供不應求，不過目前展量以逐步提升，10日晚間中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，目前國內口罩產能每天能夠生產超過420萬片，但地方政府已經向中央提出可能會出現原料缺乏的問題。

行政院長蘇貞昌昨（11）日表示，「目前口罩都夠」，並且認為台灣是口罩實名制實行唯一成功的國家，原因就是有良好的健保制度，可以視疫情發展隨時做出調整。

而中央政府希望在在2月底就能夠達到每日一千萬片的目標，到時希望就能夠解決口罩供應的問題，台南市黃偉哲昨（11）日到口罩工廠進行視察，認為雖然廠商的生產線、人員都已經到位，不過已經有些工廠出現原料見底的情況

因此黃偉哲呼籲中央要特別注意，若是疫情沒有受到控制，約在四月時可能就會出現原料短缺的狀況，要提前做出對應，一般口罩的原料視使用不織布、口罩內層ES、中間層熔噴布等等。

(中時電子報)