小S老公許雅鈞發律師聲明。

小S老公許雅鈞投資明道工作室品牌AUDACE，沒想到在業績達破億好成績之際，卻爆出L姓女股東帳目不清，短少差額達千萬，身為股東之一的許雅鈞因與L女私交甚篤，除了出言袒護L女，兩人竟還聯手召開股東會，想要拔掉明道經紀人李詩翔的負責人兼董事長職位。許雅鈞12日回應：「律師的新聞稿都會解釋全部，我也只是股東，沒有參與經營。」隨即發出律師聲明。

許雅鈞聯合L女共4位股東，透過律師發聲明指出，「李詩翔小姐一直未能向其他多數股東清楚提出本公司年度財務報表供股東審查，反而逕行為錯誤指摘而提出刑事告訴，雖然未釐清公司負責人負有出具本公司財務報表之責任，相關指控實屬子虛烏有。」並指出李詩翔在棟市長任內，涉及數項違反忠實義務及善良管理人義務之情事，包括應開立發票之銷貨所得，仍有部分下落不明。

聲明中甚至直指李詩翔將公司在大陸申請之商標私自登記在她本人大陸公司名下，更將公司成立的上海子公司股權私自登記在她在大陸的員工名下，最後表示透過律師向對方提出損害公司名譽、信譽及數項背信等不法行為的刑事告訴。

(中時電子報)