受到新型冠狀病毒肺炎影響，國內豬肉消費力疲軟，導致近期豬價跌破每公斤60元關卡，寫下10多年來同期新低，對此農委會雖提出淘汰3萬頭種母豬的政策因應，但產業界卻反應冷淡，認為幫助有限，並呼籲政府應啟動收購政策，加強促銷國產豬肉以提升國內消費量。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰表示，豬價跌破60元關卡讓許多豬農欲哭無淚，平均養一頭就要賠上1000元，希望政府能管制進口量，或用保價收購的方式挽救豬價。

楊駿杰分析，由於春節連休7天，加上國內豬肉進口量仍相當多，加上產業界對開放瘦肉精美豬進口多呈現觀望態度，因此近期豬價一直下跌，一般來說豬價要在每公斤65元才算回本，但現在的價格等同每養一隻就要賠1000元。

他指出，每當豬價一有波動政府就出面干預也是關鍵之一，過去豬價每公斤飆破80元時也曾干預豬農，現在又要淘汰種母豬，應讓豬價回到市場機制，否則根本無法適時淘汰無法生存的養豬戶，讓豬價持續呈現惡性循環。

楊駿杰評估，目前島內多出的豬隻約10萬頭，最快的方式就是由政府出面收購，再轉賣給冷凍廠，這樣一來進口豬數量減少，市場上多餘的豬隻也減少，價格自然就會回穩。

苗栗縣養豬協會總幹事何桶生則認為，目前豬價低迷，但卻無法反映在零售市場上，因此消費者仍然享受不到便宜豬肉，過去毛豬飆破80元時，零售價格卻是爽快喊漲，但現在低於60元了卻仍不動聲色，政府應出面與產業團體進行國產豬肉促銷，給零售端降價壓力，讓便宜價格帶動消費量提升，才能進一步解決豬源過剩的問題。

至於農委會提出的淘汰種母豬政策，何桶生分析，政府淘汰種母豬時會提供補助，但這些補助往往還是落入大型農企業手中，因此豬農根本無法獲益，且各大養豬業者本來就有淘汰種母豬的機制，可能農委會提出的3萬頭中，就有近半是原先就要淘汰的種母豬，因始無法達到立竿見影的效果。

(中時 )