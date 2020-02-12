各級學校因新型冠狀病毒的防疫措施延後開學，大部分學生只能待在家裡等開學，中華電(2412)看準需求，「i寶貝智慧聲控服務」提供說故事、聽音樂、學英文服務，成為家長防疫期間AI好幫手，無論是運用聲控服務陪伴孩童、接收最新防疫資訊，還可結合「PickMeUp接送助手」功能，精準掌握家長到校時間，減少接送學童時的交叉感染風險，藉由智慧科技為家長添助力、使學校更安心。

中華電表示，i寶貝智慧聲控服務，整合了語音辨識服務，可聽KKBOX音樂、FunPark有聲書、大家說英文，還可聽新聞、廣播、當語音助理、聲控MOD等，對小朋友而言就像新奇的玩具、爸媽的「AI保姆」，此外，中華電與欣聯電子整合「PickMeUp接送助手」APP，提供智慧接送服務，家長只要在快抵達校園時，按下APP的通知鈕，學校老師就能透過智慧音箱，接收家長預計抵達校門的時間，無須在校門口等待，可縮減等待時間，更可同時降低家長、孩童接觸人群的機會，進而減少交叉感染之風險。

中華電指出， 在防疫期間為了支援家長及學校，中華電特別推出特價優惠，在2月11日到3月2日間，購買新款LUCIA Mini智慧音箱，單機只要1990元，也可搭配HiNet光世代或中華行動服務指定方案，就能將音箱「0元」帶回家。

(時報資訊)