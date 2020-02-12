馬來西亞央行周三表示，該央行仍有調整利率的寬裕空間。此前該國宣布2019年第四季經濟成長率創10年新低，而新型冠狀病毒疫情恐將使今年經濟承受更大壓力。

在經濟成長數據發布後，馬來西亞央行總裁在回答降息的可能性時表示：「我們有寬裕的空間，通膨水準仍低」。該央行上個月意外將其隔夜政策利率調降1碼，至2.75%，創下2011年3月來新低。該央行並表示，中國的新冠肺炎疫情將為今年的經濟帶來更大壓力，尤其是第一季。

因棕櫚油、原油與天然氣產出減少，以及美中貿易戰導致出口下滑，馬來西亞去年第四季國內生產毛額（GDP）年增3.6%，較第三季的年增4.4%大幅放緩，且不如分析師預估的年增4.2%，並創下金融危機以來的新低記錄。全年GDP成長4.3%，不及分析師預估的成長4.7%，並創下2016年來新低。馬來西亞政府預測今年經濟成長4.8%。

(時報資訊)