全台最大蒸籠宴農家菜餐廳也傳出將歇業。(資料照)

繼中壢經營21年的老牌餐廳儷宴美食館將縮編，曾以「全台最大蒸籠宴」聞名的大園台灣農家菜餐廳，也將於2月底歇業，預計3月1日資遣人數6名員工，業者坦言疫情對業績有影響，但強調是配合航空城徵收之故，並非撐不下去。

位於大園交流道附近的台灣農家菜餐廳，以霸氣蒸籠宴聞名，一桌上萬元，30道佳餚足夠讓10餘人吃到撐，滿滿的海鮮大平台讓網友稱是「超浮誇巨無霸蒸籠」，是不少家庭團圓聚餐選擇，孰料也挺不過疫情將歇業。

勞動局指出，台灣農家菜餐廳有限公司通報，將於3月1日資遣6名員工，規模較小，但也提出歇業，市府會持續緊盯，掌握各產業狀況，勞工如有勞資爭議可像勞動局提出檢舉。

桃園農家菜餐廳則解釋，配合桃園航空城徵收計畫，年前就計畫在2月底結束營業，正好碰到疫情，坦言有部分訂位有取消，但並非歇業主因，目前也未有計畫折地另行營業。

(中時 )