新冠肺炎疫情導致延後開學，造成學校契作農友蔬菜無處去，新北市府啟動「雙菜雙保」政策，協助契作農友販售產銷履歷蔬菜及有機蔬菜，不僅「保證銷售」更「保障價格」，新北市長侯友宜12日前往板橋慈惠宮推廣民眾團購時表示，新北是人口眾多的直轄市，願意協助宜蘭縣等各縣市消費相關農產，大家齊心協力，一起度過這次新冠肺炎難關。

新北市農業局指出，新北市政府「4＋1安心蔬菜計畫」供應本市中小學每周4天產銷履歷蔬菜及1天有機蔬菜，不過這次因為疫情延後開學，農友已種下去的菜不得不採收，讓農友相當頭大。

新北市農業局與新北果菜公司啟動「雙菜雙保」機制，透過優先拍賣保證銷售及保障價格，產銷履歷蔬菜每公斤25元、有機每公斤35元，蔬菜價格高歸農友，不足則由市府補貼。

中間管銷成本由新北果菜公司負擔，且每3天滾動檢討作業機制，必要時提高價格或延長收購，並透過預約交易尋找新買加通路，預計2週協助調配180噸蔬菜。

侯友宜今下午到板橋慈惠宮協助推廣，邀民眾一起來團購，他表示，新冠肺炎期間大家要共體時艱、互相包容，大家一起來照顧中、南部農友，感謝慈惠宮訂了200箱，也謝謝前議員歐金獅訂了200箱，當地里長也買了20箱，新北市跟所有農友一定站在一起，共同面對艱困時刻，照顧農友，也照顧外縣市。

被問到宜蘭協調新北協助拍賣縣內過剩有機蔬菜，侯友宜表示，新北市是個人口眾多的直轄市，願意跟宜蘭縣一起並肩作戰，照顧宜蘭縣的農民，協助拍賣宜蘭有機蔬菜。

新北市農業局指出，因應民眾防疫期間減少外食增加在家開伙，新北小農也透過新北市農業局輔導的超市通路增加供應量，確保民眾可以吃的到新鮮蔬菜。欲團購有機小松菜及有機黑葉白菜，即日起至19日可洽新北果菜運銷公司8965-1000轉176黃小姐，或FB搜尋「新北果菜」。

(中時 )