新竹市8座公墓陸續展開除草作業，工作人員除草情形。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市有8座公墓陸續展開除草作業預計3月初全部完成，民政處長倪冠勛偕同殯葬管理所長洪坤戊到各墓園了解進度，呼籲民眾提早在2、3月掃墓避開清明車潮，更祭出限量小禮送給提早掃墓的民眾。

倪冠勛指出，市府為方便民眾到公墓掃墓，已連續6年進行清明節公墓除草作業，民眾在3、4月到公墓掃墓，看到先人墓旁雜草都已清除，都能感受市府的貼心，也大幅降低民眾焚燒雜草不慎引發火警的危險。

洪坤戊表示，因今年屬於閏年，農曆過年較往年為早，所方為配合客家族群農曆年後的掃墓習俗，清明節公墓除草作業提早在1月1日就已展開，近日更加派人力進行除草作業，以方便民眾年後進行掃墓。

大坪頂永生園區收納9萬餘個骨灰塔位，每年清明節皆湧入萬計人潮，造成鄰近道路嚴重塞車，今年因新建納骨塔工程，停車位大幅縮減，塞車可能更為嚴重，市府除加強疏導措施，呼籲民眾提早在2月16日到3月29日七個周末假期，提早到大坪頂掃墓。

為鼓勵提早掃幕的民眾，市府將在2月16日至24日兩個周末每天發送500份精美宣導品，2月28日至3月29日五個周末每天發送免費小盆栽800株，提早祭祀拿好禮又能避開塞車人潮，一舉兩得。

(中時 )