親子組燈王為台中市豐原區豐田國小「森林秘之音樂」，呈現花栗鼠DJ帶領小動物們投入歡樂的森林音樂饗宴，造型生動有趣。（王文吉攝）

台中市光榮國中創作「復仇者聯盟X -拯救地球海洋生態」，奪下國中組燈王。（王文吉攝）

台南市光華高中製作「喜從天降」，以迎親隊伍為主題，再度拿下高中職組燈王。（王文吉攝）

大專社會組燈王為台中市仁美國小「銀花萬簇迎金鼠」，以飛鼠帶著財神爺和媽祖飛高高為主題，底座以雲朵架高，具視覺效果。（王文吉攝）

號稱台灣燈會「五燈獎」的全國花燈競賽，每年選出5組燈王，今年共有598件作品參賽，競爭相當激烈。評審團從整體效果、造型、色彩、創意、燈光及技巧等面向，連續2天辦理夜審及日審，由台中監獄、台南市光華高中以及台中市豐原區豐田國小、大里區光榮國中、北屯區仁美國小等，奪下各組燈王。

后里森林園區展出598件花燈競賽作品，主題多以鼠年生肖並結合台中市觀光特色、城市願景、低碳永續等，充滿在地性、多元性、可看性與精采性。各組燈王的精緻度及製作技術均較往年提升，呈現立體造型、高難度的透雕技術，使得夜晚時點燈後的聲光效果加倍。

競爭最激烈的機關團體組燈王，再度由台中監獄蟬聯，以祥瑞鳳凰為主角，祈福美麗的寶島，精緻做工與創意，令人驚嘆！大專社會組燈王為台中市仁美國小「銀花萬簇迎金鼠」，以飛鼠帶著財神爺和媽祖飛高高為主題，花燈底座以雲朵架高，非常具有視覺效果。

台南市光華高中幾乎年年參賽，這次製作「喜從天降」，以迎親隊伍為主題，再度拿下燈王。國中組由台中市光榮國中「復仇者聯盟X -拯救地球海洋生態」，寓意海洋孕育萬物，如今卻遭受空前浩劫，藉由復仇者聯盟抵禦外侮的意象，象徵一起拯救海洋生態、捍衛家園。

親子組燈王為台中市豐原區豐田國小師生共同創作的「森林秘之音樂」，在森林深處，小動物們在花栗鼠DJ帶領下，一場音樂饗宴似乎準備熱鬧開演；整件作品不僅造型生動有趣，而且相當契合后里森林園區展區的情境布置。

各組燈王和特優作品創作者22日下午2點將於市立后綜高級中學頒獎表揚。台中市教育局增設「最佳人氣花燈特別獎」，邀請民眾擔任評審，上網透過台中市i-Voting網路票選系統票選自己心中最喜愛的作品，投票至19日23時59分止，最高票者可獲得加發獎金5萬元獎勵。

(中時 )