東元電機今（12）日發表全新開發T POWER 90的90KW馬達及驅動器的動力系統，其中馬達可應用在乘用車、3.5噸～5噸輕型商用車，標榜是國內唯一有能力產製電動車用馬達及驅動控制兩項產品的廠商，並宣布要以自有品牌跨足乘用電動車關鍵零組件市場，目標是搶攻印度、東協等亞太市場的電動車動力系統商機。

東元董事長邱純枝表示，東元T POWER 90馬達及驅動器電動車動力系統，是第一個國人自行開發的電動車動力系統，其中驅動器係由東元與工研院機械所技術合作。東元動力系統具有輕量化、高效率、大扭力及低噪音等特性。東元推出T POWER 90動力系統採用模組化設計，可擴充到50KW-120KW，搭載在乘用車及3.5噸～5噸輕型商用車。東元推出電動車動力系統，台灣廠商可應用在乘用車、物流車、商用車及電動巴士外，也會搶攻印度及東南亞等國際市場。

東元總經理連昭志指出，東元電機是全球第四大工業用馬達廠，早在東元集團副會長劉兆凱擔任董事長，就開始著手進軍電動車市場。東元自我定位是關鍵零組件供應商，當時評估要從二輪、三輪或四輪車切入，決定先從菲律賓生產電動車三輪車開始，從菲律賓看東南亞市場；印度市場則是二輪到大型巴士。東元在電動乘用車，已耕耘2、3年。

連昭志表示，東元與日本三井物產合作，涵蓋電動車動力系統及動力總成，雙方在印度設廠生產馬達，應用在二輪、三輪到四輪車上，東元近年也整頓蘇比克灣廠，東元在越南及泰國也有斬獲，對東元未來三年營收有所挹注，東元在土耳其、非洲衣索匹亞及巴基斯坦布局亦有進展。

劉兆凱指出，東元在7、8年前，以節能、減排，推動電動車及風力發電兩項綠能產業，邱純枝接任董事長之後發揚光大，帶動東元相關企業發展綠能產業。

(工商 )