IPTV省掉了架設成本，再加上布建更加容易，蔚為飯店風潮，看準了IPTV的安裝需求在已經超越了傳統電視，合勤科技卡位成為首家針對中小企業，推出經濟實惠、易於使用的雲網絡解決方案的網路公司，其所研發的星雲（Nebula）系統，為此特別推出一系列專為IPTV而設計的增值功能，可以為星雲進階企業版授權用戶提供精準的IPTV投資建議，並帶來新商機。

IPTV最常見問題有開機緩慢、節目卡頓和馬賽克、以及頻道切換延遲，這些問題源自於電視製造商通常不熟悉IPTV的核心--群播（multicast）技術，著眼於此，合勤科技專為飯店業自主研發並建立了分析工具。合勤科技指出，這套智慧分析工具不單可以把星雲所收集到的數據做彙整，更採用最新機器學習（Machine Learning）技術，智慧分析網路流量，如果發現有因不當設定產生的異常，就會發送提醒並提供設定導引，主動協助管理者最佳化IPTV的使用體驗。

合勤科技表示，星雲原本就有支援基本的IGMP snooping功能，來管理IP群播。這次特別在進階企業版上，增添了強化版的IGMP功能，可以有效改善頻寬管理和提升整體網絡效能。此外，若經銷商或是飯店業主，想要了解IPTV的使用狀況，星雲也會針對此需求，做出IPTV分析報告，能夠做數據追蹤以及用直覺的圖形化界面顯示重點統計資訊，讓飯店管理者可以詳細了解訪客如何使用IPTV服務，例如當前正在觀看的頻道；還可以自行選擇日期區間，來觀察哪些頻道最受歡迎。這些數據可以作為飯店管理者在採購IPTV頻道時的採購參考。

合勤科技網路事業中心副總吳維銘表示，合勤科技透過星雲系統，一躍成為首家以中小企業為客群，推出經濟實惠、易於使用的雲網絡解決方案的網路公司，現再加上機器學習技術的挹注，應該可以讓既有的IPTV解決方案更臻完美。

(工商 )