維持每年上、下半年各推一組旗艦手機的標準時程，三星電子於今日（2/12）發表三款不同螢幕規格的Galaxy S20系列，包含6.2吋的Galaxy S20，6.7吋的Galaxy S20+，以及6.9吋的專業級手機Galaxy S20 Ultra。

以手機內建的主相機數量來區別，S20是三鏡頭手機，機背內建1200萬畫素超廣角、1200萬廣角、6400萬畫素遠距等三顆。而S20+則是四鏡頭手機，包含1200萬畫素超廣角、1200萬畫素廣角以及6400萬畫素遠距以及景深等四顆。至於最高階的S20 Ultra，破天荒將相機畫素提升為「億級」；先前手機內建的相機畫素通常是「千萬等級」，而這款S20

6.2吋的Galaxy S20外觀有星空灰、晴空藍、晴空粉等三色可選，預計3月6日之後上市。（圖／馬景平攝）

Ultra內建1200畫素超廣角、4800萬畫素遠距、景深以及10800萬廣角共四顆，就連前置相機畫素等級也高達4000萬。

以通訊規格來說，S20與S20+兩款都各自會有5G和4G版本；最高階的S20 Ultra則是直接推出5G/4G的雙卡版本，並無純4G版。這三款手機預計從3月6日起在全球市場陸續上市。S20外觀有星空灰、晴空藍、晴空粉等三色可選，S20+則有星空灰、晴空藍和星空黑三色，S20+僅有星空灰、星空黑兩色可選。

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(中時電子報)