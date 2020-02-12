佳里金唐殿蕭壠香15日起登場，一連三天遶境交通管制，請用路人注意。（佳里警分局提供／莊曜聰台南傳真）

佳里金唐殿蕭壠香15日起登場，一連三天遶境交通管制，請用路人注意。（佳里警分局提供／莊曜聰台南傳真）

國定三級古蹟佳里金唐殿蕭壠香科五朝王醮15日即將登場，與學甲香、西港香、麻豆香、土城香並列為南瀛5大香，是西南沿海地區重要的廟宇遶境祭典，金唐殿主祀的千歲爺在農曆1月間，會出巡佳里、七股地區的17角頭、24村庄，這也是台南市市定民俗，吸引許多民眾參加，遶境為期3天，佳里警分局公布交通管制圖，提醒用路人注意提前改道。

佳里警分局建議用路人可改行替代道路如下：

一、2月15日（第一天）下午：由將軍區方向進入佳里民眾，改行南24線往佳里興，或由南19線轉南27線（往延平國小）、南26、南29線，轉文化西路進入佳里。

二、2月16日（第二天）下午：改行南26、成功路、勝利路、進學路、佳東路進入佳里。

三、2月17日（第三天）下午：建議改行176、文化西路、成功路、勝利路進入佳里。

金唐殿蕭壟香歷史悠久有其特色，包括108節、全長201.8公尺的蜈蚣陣還有陸上行舟的王船等，遶境涵蓋佳里區、七股區、西港區三地。

(中時 )