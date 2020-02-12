寶瓶星號日前停靠基隆港，因船上無新冠肺炎（COVID-19）確診者，乘客可返回自主健康管理14日。然而中央宣布自主健康管理不到一周，就傳出有乘客前往健康中心游泳。醫師表示，游泳池內的口水接觸風險不高，但在休息期間多數人不會戴口罩，若有近距離交談，可能成為防疫破口。

載有1709名台籍旅客、29名外籍旅客的寶瓶星號，日前停靠基隆港。船上出現症狀、有大陸旅遊史、旅遊史不明者均接受採檢，經確定全數陰性、無確診者後，全船乘客返家進行自主健康管理14日。

自主健康管理實施不到一周，卻有乘客被爆出前往花蓮一家健康中心游泳，引發各界擔憂。中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，搭乘寶瓶星號的乘客中，有感染疑慮者僅進行一次採檢。因新冠肺炎發病前就有傳染力，完全沒症狀時傳染力也不確定有多少，若前往游泳，最擔心的是在環境裡接觸的人。

黃高彬表示，游泳池的水有加氯，可抑制病毒的活動力，不能殺死病毒。即便如此，民眾游泳時，雖然口水會與泳池的水接觸，病毒量卻不高，游泳的行為不會太大風險。然而許多人游累了會上岸休息，且不會配戴口罩。若染病者此時與他人近距離接觸（如：交談），可能成為防疫破口，令接觸的人成為暴露者。

黃高彬建議民眾，接受自主健康管理期間，仍應儘量避免出入公共場所，若需出門，切記需配戴口罩，減低病毒傳播的機率。

(中時 )