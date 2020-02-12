新冠肺炎防疫大作戰，學校延後2周開學，但學習不空窗，嘉義市精忠國小鼓勵學童利用教育處教網中心的線上教學平台，在家自主學習，校長楊勛凱及教務主任蔡長陵做家庭訪問，了解學童使用的狀況，學童反映不錯，但陳姓學童說，更盼與真人老師上課及提問互動。
楊勛凱說，精忠國小師長們會定期將中央疫情指揮中心、教育處發布的重要訊息通報家長，關心孩子的身體狀況，並宣導「勤洗手比戴口罩重要」的防疫觀念。
蔡長陵說，延長寒假防疫期間，仍有教師自發性地到校備課，主動關心來校運動的學生居家的學習狀況，之前學校老師也透過班級群組，介紹線上學習平台的資源給家長知道，讓家長督促孩子利用這個平台，預習下學期的課業，開學後能無縫接軌新學期課程。
5年級莊姓學童說，用線上學習，一邊聽解說一邊看課程解說，不會覺得無聊，回答問題就像闖關一樣，滿好玩的；6年級陳姓學童說，材網的數學課程解說很詳細，雖然沒有老師站在講台上課，但聽課的效果還不錯，不過還是喜歡和真人老師一起上課，可以即時討論互動。
(中時 )
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