玉山金控今日召開法說會，公布2019年信用卡展現高成長，流通卡、有效卡及簽帳金額等3大指標淨增量皆為市場第1名，有效卡數突破400萬卡，簽帳金額成長26.6％，貢獻信用卡手收成長33.4％ ，對國泰世華、中國信託兩大發卡行造成龐大壓力，玉山銀也承諾持續運用科技創新，將信用卡結合多元生活場景，打造支付生態圈。

玉山金控2019全年稅後獲利200.99億元，較前一年成長17.8％，連續8年獲利創新高，每股稅後盈餘(EPS) 1.73元、股東權益報酬率(ROE) 12.07％、資產報酬率(ROA) 0.84％皆創下金控成立以來最高。核心子公司玉山銀行稅後獲利成長14.9％，ROE 11.95％，獲利成長率及ROE均為金控旗下銀行的第1名。

玉山金控總經理黃男州表示，玉山以跨境及科技為策略發展主軸，展現於整體業務成長，2019年海外分子行獲利佔整體玉山銀行稅後獲利21％。存、放款穩健成長，最新公布的2019年11月份市場統計，玉山總存款增量為全國前3名，其中外幣存款成長20.1％，增量居第1名，表現出經營跨境及數位客群的成效。總放款成長7.9％，以企業外幣放款及消金房貸成長較佳。放款成長並保持良好資產品質，逾期放款比率為0.19％，優於市場平均值。

展望2020年，玉山金控持續深耕「科技、跨境及三道防線」，玉山的海外發展採保守穩健經營，因應台商的亞洲布局，透過海外9國28個營運據點之間的跨境整合，建置海外專業團隊，提供顧客更全面的跨境金融服務。在風險管理、洗錢防制與法令遵循方面，玉山積極強化有效的三道防線制度，因應不同業務風險屬性採取適當的控管機制。

在科技方面，玉山長期聚焦金融科技發展，持續投入人工智慧與創新研發，並規劃全面數位轉型。今年2月推出的即時貸款平台「e速貸」，運用人工智慧技術打造無斷點的線上貸款服務，從身分驗證、線上對保到撥款全自動化完成，顧客只要符合申辦資格並於營業時間內完成線上申請，最快58秒資金將自動撥入戶頭，提供顧客更好的數位貸款體驗。

(中時 )