事故現場。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

事故現場。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

國道3號南下154.7公里苑裡路段，12日中午12時許發生槽車翻覆事故，消防局獲報出動通霄分隊4車9人前往救援，葉姓槽車司機手肘些微插傷，頭部撕裂傷，緊急送往苑裡李綜合醫院急救，由於槽車內載有雙氧水，因車輛翻覆造成液體微量洩漏，消防局人員到場持灑水降溫，並聯絡雙氧水公司到達現場進行回收雙氧水及拖吊作業。

(中時 )