國3苑裡段槽車翻覆 雙氧水外洩 15:382020/02/12 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 事故現場。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 事故現場。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 事故現場。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 巫靜婷／苗栗報導 國道3號南下154.7公里苑裡路段，12日中午12時許發生槽車翻覆事故，消防局獲報出動通霄分隊4車9人前往救援，葉姓槽車司機手肘些微插傷，頭部撕裂傷，緊急送往苑裡李綜合醫院急救，由於槽車內載有雙氧水，因車輛翻覆造成液體微量洩漏，消防局人員到場持灑水降溫，並聯絡雙氧水公司到達現場進行回收雙氧水及拖吊作業。 (中時 ) #雙氧水 #槽車 #苑裡 #消防局 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 消防外交新頁 新北副局長陳崇岳赴美分享實務經驗 11:082020/02/08 社會 兩岸海運客運全停 每月影響12萬人 12:362020/02/08 生活 他偷拍情侶地鐵「開腿疊坐」 12字神註解網笑翻 14:292020/02/08 社會 近2年電熱保暖器具釀12起火災 消防局籲保持「美好距離」 15:562020/02/08 社會 苗栗縣苑裡鎮全面納入C肝篩檢 16:012020/02/09 生活 疑駕駛身體不適 客運雪隧撞壁 駕駛重傷5乘客輕傷 20:322020/02/10 社會 桃園大園鐵皮工廠失火無人員傷亡 20:512020/02/10 社會 2山友受困高山懸崖 空勤吊掛脫困 14:132020/02/11 社會 6搶1中華隊最新壞消息 目前球團不放這個人 18:492020/02/11 體育 北市內湖油管外洩 消防局派遣人車警戒中 21:572020/02/11 社會 社會熱門新聞 大漢達達壞事做絕 4幫眾收押禁見 寶瓶星號乘客趴趴走 花蓮運動中心封館防疫 - 社會 清純女無辜成「淫海熱搜」 天菜男爽「射後不理」 - 社會 矇眼性愛還煮蝦牛大餐 第2次驚知男友是電工男冒充！ - 社會 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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