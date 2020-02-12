新冠肺炎（NCP）疫情尚未出現降溫拐點，導致預定在2月底舉行的MWC（全球行動通訊大會）開展前面臨一波接一波的退展潮，遭遇前所未有的艱鉅挑戰。在今日稍早Facebook、思科（Cisco）、美國電信商Sprint以及大陸柔宇科技宣布退出本屆MWC後，美國最大電信商AT&T也宣告不完了，跟進同業NTT Docomo、Sprint的決策。

為了有效防疫，並且以員工、參展者的健康與安全為考量，已有相當多一線廠商在MWC主辦方先前宣告如期舉辦的政策下，主動宣布退出本屆展會。統計至今為止，宣布退出今年的MWC主流廠商包含：LG電子、亞馬遜（Amazon）、愛立信（Ericsson）、輝達（NVIDIA）、Sony、NTT Docomo、vivo、英特爾（Intel）、聯發科（MediaTeak）、Facebook、美國電信商Sprint、設備廠思科，以及大陸廠商柔宇科技，AT&T則是最新宣布搭上退展列車的廠商，是繼NTT Docomo以及美國Sprint後，第三家宣布退出MWC的電信商。

相對於國際廠商的大刀闊斧，中國大陸廠商大多對於參退出本屆MW的態度相對不那麼堅定，TCL通訊以及中興（ZTE）先前僅宣布取消MWC展會期間的記者會，但仍舊會參與現場展覽。而小米也將縮減參展規模，降低派遣參展的人員並力行衛生保線政策。另外，三星方面雖未證實，但《CNET》報導指出前往MWC的員工將會減少，尤其是高階主管。而華為（Huawei）以及OPPO則是表態將會如期參與。

AT&T是當前美國最大電信商。其餘三家則是Verizon、Sprint以及T-Mobile。而近期Sprint與T-Moblile已經敲定合併細節，很快美國電信業就將進入三強鼎立的時代。而先前宣布退出MWC的Docomo，則是日本五大電信商中目前規模最大的。

由於廠商退展潮難擋，根據西班牙當地媒體報導，MWC主辦單位GSMA (全球行動通訊系統協會)計畫在本週五開會討論是否取消本屆展會，對於GSMA來說，壓垮本屆MWC的稻草是不是已經出現，令人好奇。MWC 2020目前預定2/24-2/27在西班牙巴塞隆納舉行，是全球科技界盛事之一。

(中時電子報)