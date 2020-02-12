成大醫院沈孟儒院長(左3)帶領團隊做好萬全準備防疫。(成大醫院提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情來勢洶洶，成大醫院秉持「阻絕境外」、「預應式管理」等重要的傳染病防治思維，工務團隊在短短10日內趕工完成「戶外組合屋檢疫站」，備有移動式X光機、病人自行填寫TOCC（旅遊史、工作史、接觸史、群聚史）的平板電腦、安全採檢設備暨必要醫療物資等等，有助醫病雙方在檢疫過程更「簡易」且快速、精準。

新型病毒來勢洶洶，防疫重要課題與考驗是如何有效將病源阻絕境外。春節期間，成大醫院於急診停車場搭建帳篷區作為「臨時檢疫站」，守在急診處與院區的前端快速服務病人，也防堵院內感染的風險。

沈孟儒院長指出，防疫如同作戰，艱辛抗疫工作，成大醫院上下不敢鬆懈，在急診前戶外停車場搭建「組合屋檢疫站」以替代臨時帳篷區，希望給予醫療人員、病人更安全的醫療作業環境。

他表示，成大醫院責無旁貸承擔防疫國家重任，盡全力以最好的軟硬體守護病人、守護員工。「檢疫站」的服務對象是：「14日內有中港澳旅遊史併有發燒或呼吸道症狀者」（註：衛生局列管的居家隔離者，應先洽1922專線，由政府機關協助就醫，請勿自行到院），他特別提醒，防疫工作中，醫療資源十分珍貴，社會大眾要正確使用「檢疫站」，讓珍貴的醫療資源用在真正需要的地方，醫病雙方共同為防疫盡心力，守護台灣平安。

(中時 )