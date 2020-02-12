陸委會昨對於陸配子女能否來台政策一日三變，原先設定具有特定身分的陸配和子女才可來台，但陸委會主委昨開記者會卻未說明關鍵部分，引綠網友大罵。今疫情中心再開記者會直接宣布撤回讓陸配來台的政策，第四度轉彎的做法，也讓網友紛紛在網上開嗆護航的1450。

陸委會昨（11）日表示，近期收到很多台商、陸配的陳情，擬開放陸配子女返台與家人團聚。但是有條件開放，依照移民署和陸委會的規範，僅有「在台定居，並有戶籍的大陸人士且未滿20歲子女」、「台灣人民親生未滿20歲的陸籍子女」、「已取得長期居留或定居陸配的親生子女，必須未滿16歲且在台定居滿4年」…等這幾類身分的人才可能來台。

但詭異的是，在昨天11日召開的記者會，陸委會卻沒有說明「要取得社會考量專案長期居留」的條件，讓在場記者摸不著頭緒。而開放陸配子女來台也讓綠營網友氣炸，紛紛痛罵陸委會，意圖讓可能存在潛伏期的陸籍人士來台，無異於「木馬屠城」。而第四度改口後，綠營網友開始帶風向，讚揚蔡政府順應民意、「擋下萬惡陸委會的舔共行為」，其轉彎、護航力道，讓人驚嘆其厚臉皮程度。

對此，網友vancepeng就在批踢踢政黑版以「轉彎日常」一文，大酸護航的綠營網友種種雙標事跡，「以『台北』參加『一中政策』WHO，竟然沒有跟葉金川一樣被罵賣台」。「你OK，我先領」發起人呼籲不要鬥爭，發現民進黨立委林楚茵戴口罩就說「滾動式防疫」。

原PO還指出，「台商及陸配台人返台是『木馬屠城』，發現陸委會打算開放，又大改口陸籍人士來台探親是政府的人道考量。疫情剛爆發時，鋪天蓋地宣傳『武漢病毒很可怕』要戴口罩勤洗手，現在蟑螂(焦糖)哥哥說不可怕」，「綠粉是不是思想的巨人？還是競艇選手？」。

(中時電子報)