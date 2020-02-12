韓國、菲律賓等國表示，秉持WHO一個中國原則，對台灣旅客實施入境管制措施，對此中央流行疫情指揮中心執行長周志浩澄清，WHO並無建議對任何國家施行特殊管制，可能有各國內部因素影響，外交部也將積極溝通。

周志浩表示，WHO的會議以藥物開發及疫苗開發為主題，將定出開發優先順序以及相關檢驗步驟，並未建議對特定國家施行管制，會議預計於日內瓦時間5點半結束，明天將會適時說明相關會議內容。

外交部則表示我方會積極溝通，澄清台灣醫療體系與大陸不同，也沒有出現社區感染案例。

(中時 )