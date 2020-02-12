WHO秉持一中原則？ 外交部：積極澄清台陸不同 15:202020/02/12 中時 鄭郁蓁 、林志怡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 指揮中心表示，ＷＨＯ開會節果明天對外說明。鄭郁蓁／攝影 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國、菲律賓等國表示，秉持WHO一個中國原則，對台灣旅客實施入境管制措施，對此中央流行疫情指揮中心執行長周志浩澄清，WHO並無建議對任何國家施行特殊管制，可能有各國內部因素影響，外交部也將積極溝通。 周志浩表示，WHO的會議以藥物開發及疫苗開發為主題，將定出開發優先順序以及相關檢驗步驟，並未建議對特定國家施行管制，會議預計於日內瓦時間5點半結束，明天將會適時說明相關會議內容。 外交部則表示我方會積極溝通，澄清台灣醫療體系與大陸不同，也沒有出現社區感染案例。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #台灣 #外交部 #管制 #會議 #開發 #溝通 也許您會感興趣 推薦閱讀 當年SARS沒人戴口罩…現在卻搶到爆 網曝關鍵差異 21:292020/02/08 生活 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 快評／ 菲祭禁令 外交部秒被打臉 是在哈囉？ 07:412020/02/11 政治 一中原則菲禁我國入境 張其祿：外交部應反制 10:342020/02/11 政治 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 《通信網路》遠傳助企業防疫，領先業界整合Teams與電信語音服務 08:522020/02/12 財經 生活熱門新聞 撤銷陸配子女來台 陳時中：對國籍的選擇要自己承擔 - 生活 人氣商品大特價他秒搶 上網跟好市多一比哭了 - 生活 嗆韓國瑜拿下口罩...綠委被抓包自己爽戴 老公還戴錯 - 生活 口罩真的缺？黃士修：每日近200萬口罩消失黑洞中 - 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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