第39屆香港電影金像獎原定12日公布入圍名單，因新冠肺炎襲港，現已取消入圍記者會，經港媒報導，改為電郵通知各片單位，由主席爾冬陞統一接受電話訪問。

妙的是，各入圍獎項都還沒在香港電影金像獎官網公布，中午維基百科竟然已出現各入圍名單，這份名單流出不久，下午2點半左右就有港媒詢問金像獎公關及推廣顧問黃小姐，對方也出面回應是假名單，並非屬實。

準影帝太保今恰巧出席記者會，接受媒體訪問。（采昌國際多媒體提供）

直到下午2點半左右，終於公布正式名單，主要入選獎項非別為以下：

最佳電影：《少年的你》、《叔·叔》、《花椒之味》、《麥路人》、 《新喜劇之王》

最佳男主角：易烊千璽（少年的你）、古天樂（犯罪現場）、太保（叔．叔）、朱栢康（金都）、郭富城（麥路人）

最佳女主角：周冬雨（少年的你）、蔡思韵（幻愛）、鄭秀文（花椒之味）、鄧麗欣（金都）、鄭秀文（聖荷西謀殺案）

最佳男配角：姜皓文（犯罪現場）、盧鎮業（叔．叔）、張達明（麥路人）、萬梓良（麥路人）、張琪（新喜劇之王）

最佳女配角：區嘉雯（叔．叔）、賴雅妍（花椒之味）、鮑起靜（金都）、劉雅瑟（麥路人）、蔡卓妍（聖荷西謀殺案）

最佳新演員：易烊千璽（少年的你）、劉俊謙（幻愛）、區嘉雯（叔．叔）、鄂靖文（新喜劇之王）、李宛妲（葉問 4 完結篇）

最佳導演：曾國祥（少年的你）、周冠威（幻愛）、楊曜愷（叔．叔）、麥曦茵（花椒之味）、葉偉信（葉問 4 完結篇）

新晉導演：文偉鴻（使徒行者 2 諜影行動）、黃綺琳（金都）、黃慶勳（麥路人）、梁國斌（獅子山上）、卓翔（戲棚）

(中時 )