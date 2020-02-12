大陸女星甘薇曾演出電視劇《太子妃升職記》、電影《失戀33天》，2008年她和身家千億樂視網創辦人賈躍亭結婚，去年10月賈躍亭破產又宣布離婚，當時甘薇就傳拿了千萬贍養費，近日又傳甘薇再開口討5.7億美元（約171億台幣）賠償，但仍有網友認為兩人只是假離婚，出這招只是為了轉移財產。

賈躍亭2014年曾以人民幣113億身家列為富比世中國富豪排行榜第78名，但近年頻傳陷財務危機，去年賈躍亭在美國申請個人破產重組，不久後又鬆口認和第三任妻子甘薇離婚，隔月甘薇曬出和三個孩子合照，不見富商老公，然此時就傳出，有人認為兩人是為了財務危機假離婚。

去年報導指出，賈躍亭待償還債務總額約為36億美元，扣掉已凍結資產與可轉股的擔保債務，仍有約20億美元（約60億台幣）的債務要還。今據《新浪娛樂》報導，根據賈躍亭的一份聲明，發現甘薇是主動提離婚，還向賈躍亭要求5.71億美元的賠償，網友見此回應：「假離婚吧，轉移財產」、「有福同享的時候就該想想有難能不能同當」、「就算明明知是資產轉移，但只要是合法的你就拿他們沒辦法」、「會不會是夫妻為了孩子的一種方式」。

(中時電子報)