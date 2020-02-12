新冠肺炎疫情衝擊武漢，當地醫療資源全部集中在肺炎患者身上，導致數千名包括癌症在內的急症、重症患者求醫無門，生命危在旦夕，更有人失去希望，寫好了遺囑。

武漢醫療資源全部集中在新冠肺炎患者身上，導致其他數千急症患者求醫無門。畫面為一名母親希望讓罹患白血病的女兒離開湖北，到別的省份進行治療。

香港《南華早報》報導，新冠肺炎疫情在武漢爆發，當地多間大型醫院被指定為重點收治醫院，肺炎患者接受治療的同時，其他未罹病的患者處境更煎熬。

21歲大學生萬如意（Wan Ruyi，音譯）去年5月確診罹患急性白血病（acute leukaemia），過去10個月來一直在武漢協和醫院接受治療，至今已接受過3次化療，不過去年10月的最近一次療程並不成功，9日進行的骨髓穿刺檢查結果也不理想，現在的她病情嚴重，急需進行骨髓移植手術。

不過自1月21日武漢協和醫院被指定為新冠肺炎重點醫院後，院方就表明無法再進行移植手術，因為醫生人手不足，醫院也沒有足夠的血液庫存量。她曾嘗試前往湖北省其他醫院治療，不過被要求留在武漢。萬如意表示全身不舒服，甚至痛到想死。她的母親也說，女兒的病況愈來愈不穩定。

報導說，光是在武漢，就有多達數千名和萬如意一樣急需治療的患者，他們包含癌症患者、癲癇患者、氣喘患者，但礙於醫院資源全部優先轉去治療新冠肺炎患者，他們成為被忽略的一群，部分病患開始在微博發布求救訊號，對外尋求救援。

另一名腿部罹患深層靜脈栓塞的81歲患者傅道順（Fu Daoshun，音譯）表示，疫情大爆發後，他就沒辦法每天到醫院打針治療，因為他接受治療的醫院也被列為肺炎重點收治醫院。他說，現在唯一避免疼痛的辦法就是不下床，他甚至在上周寫好了遺囑。

杜克大學醫學院人口健康科學系（Department of Population Health Science）教授湯勝藍（Tang Shenglan）表示，將醫療資源集中在新冠肺炎病例上是錯誤的，對其他重症患者沒有幫助。他建議武漢的醫院提供如遠距醫療等方式，在遠端為病患診斷病情、進行治療。

他也提到，即便大陸的健康照護系統自2009年以來已有改善，不過公立醫院的改革仍是失敗的，他認為大陸的醫療體系需要的不只是「改革」，而是一場「革命」。

(中時電子報)