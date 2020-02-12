國民黨今下午舉行黨主席補選政見說明會，登記參選的江啟臣與郝龍斌依照日前號次抽籤順序分3輪發表，郝龍斌首輪發言表示，他歷經馬朱洪吳等四位主席，歷經國民黨最輝煌及挫敗，2020敗選關鍵是自私不團結，不知民間疾苦、不接地氣，導致國民黨無法打群架，黨務改革是將來擔任黨主席的重點。

郝龍斌指出，國民黨面臨內憂外患的生死存亡之際，中國共產黨與民進黨都要消滅中華民國，黨內同志對黨沒信心隨綠起舞，把戰士當祭品令人灰心，選戰可以輸，黨格、黨魂絕對不能輸，要痛定思痛，國民黨核心理念捍衛中華民國，反對台獨，一定要貫徹核心理念。

郝龍斌說，捍衛中華民國是天職，守護台灣是使命，沒有台灣就沒有未來中華民國，未來若擔任黨主席會團結所有本土力量，不分地域、省籍等，透過文化匯流、在地轉型多元發展，讓國民黨重返執政榮光。

郝龍斌鄭重宣示，兩岸政策不容許考慮個人私立傷害台灣利益的政治買辦存在，國民黨得不到民心、年輕人支持，原因在黨內文化老舊，官僚文化、自私自利不接地氣，如果不改變國民黨沒希望。

針對黨內人士以年齡作為世代交替的訴求，郝龍斌認為，不考慮人才培養世代交替是假議題，郝以行政院長蘇貞昌搭配副院長陳其邁，立法院長游錫堃搭配蔡其昌就是例子，黨務政務能勝任取決於態度、經驗，年齡本無罪，能力經驗累積才是真正成功保證，世代交替吸引年輕人是問錯問題、給錯答案，用人唯才是未來爭取年輕人及中間選民重要議題。

郝龍斌重申，在帶領國民黨浴火重生，未來若擔任黨主席要完成改革，堅守中華民國核心理念，反對台獨，積極進行黨改造、改革推動組織再造，以民意優先公職掛帥，不能再是一言堂，黨內文化一定要改，顛覆國民黨又老又紅的刻板印象，將是國民黨能不能爭取年輕人跟社會大眾認同的關鍵。

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(中時 )