砷化鎵代工廠-穩懋(3105)公布2019年財報，受惠於客戶需求強勁，2019年第4季合併營收、合併毛利率、合併淨利率、稅後盈餘均創下單季歷史新高，累計2019年每股盈餘為10.59元。穩懋預估，第1季合併營收將較去年第4季下滑low-teens百分比(11%到14%)，今年第1季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)。

穩懋2019年第4季合併營收為69.04億元，季增8%，年增64%，創下單季歷史新高，營業毛利為30.52億元，由於產能利用率提升，單季合併毛利率為44.2%，季增2.1個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為23.29億元，營業淨利率為33.7%，季增2.3個百分點，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為18.4億元，季增12%，年增151%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.4元，累計2019年合併營收為213.78億元，年成長23%，創下歷史新高，營業毛利為81.61億元，年成長51%，合併毛利率為38.2%，營業淨利為55.59億元，年成長73%，營業淨利率為26%，稅後盈餘為44.01億元，創下歷史新高，每股盈餘為10.59元。

就產品別來看，去年第4季Cellular佔比從第3季的35%到40%上升至40%到45%，Infra佔比約20%到25%，WiFi佔比從第3季的20%到25%下滑至15%到20%、VCSEL的其他產品佔比從第3季的16%降至15%。

(時報資訊)