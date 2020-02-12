台灣之星加值服務、企客雙引擎發威，儘管新型冠狀病毒疫情陰影籠罩，仍逆勢成長，1月電信代收年增35%、物聯網申辦量年成長7成，挹注總營收年增2.2%。

隨著新型冠狀病毒持續延燒，全球經濟也籠罩在其帶來的黑天鵝陰影之下，估算此波疫情將重挫世界經濟高達1千6百億美元，而台灣經濟也可預見將因此遭遇寒冬，專家指出預估2020年經濟成長率下修近0.5%，連帶衝擊各行各業。根據國內電信業者所公告的2020年1月份的營運成果，行動服務相關業務皆較前年同期有明顯衰退，市場環境嚴峻情況由此可見一斑。

在疫情肆虐之下，台灣之星做為純行動服務運營商，不若同業擁有固網、零售或有線電視等業務挹注營收動能，自2020年1月中下旬疫情爆發後，仰賴境外旅客的產品業績便無可避免地受到波及，包括預付型「台灣卡」動能明顯下滑，2月首週日均申辦量驟減51%，同時，WiFi分享器市場也因疫情顯得疲弱，不僅數家國內租賃指標業者史無前例退租或停用約1/4的門號數，台灣之星用戶日均預約量也衰退近半；而國人旅遊常選擇的原號漫遊服務也隨著旅遊警示區域的發布，春節期間的日均申辦量相較2020年1月前三週跌幅高達3成。固然如此，隨著在家防疫帶動居家娛樂風潮興起，台灣之星電信代收服務需求因此大幅提升，2020年1月交易總金額相較去年同期增長35%；此外，台灣之星長期耕耘的物聯網業務也在此時助陣營收，攜手來自24大應用範疇的企業客戶，2020年首月申辦量相較去年同期成長高達70%，開春之際倚靠加值服務、企業客戶雙引擎拉抬，總營收逆勢成長，截至1月底，台灣之星用戶數達232萬，總營收11.33億，年增2.2%。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，面對嚴峻疫情衝擊各行各業，國內電信業業務也不免受到波及呈現下滑，然台灣之星雖諸如預付卡、WiFi分享器等倚靠觀光旅遊的業務受連帶影響，2020年1月份在加值服務與物聯網的帶動下逆勢抗跌，總營收結算後仍年增2.2%，她更進一步表示，有鑑於防疫期間醫護監測需求大幅提升，台灣之星攜手物聯網夥伴嘉通物聯網科技，透過科技提升疫情監測管理能力，降低染病風險。

眼看疫情肆虐，台灣之星也攜手物聯網夥伴「嘉通物聯網科技」投入智慧防疫，聚焦疫情期間諸如醫管人力不足、通報個案分散、資料正確度難掌握及後續追蹤不易等常見問題與挑戰，以患者實際需求出發，推出體積小、非干預且可快速建置的「嘉通健康管理遠程監看系統」，只要簡單掃描感測器上的QRCode完成設定程序，即可透過可攜的AIVB作息體徵感測器記錄受測者的使用者體徵，提供遠端醫師做為診療或監測觀察時的客觀參考數據，此外，當個案通報者有健康趨勢變異時也會即時告警通報，避免與患者頻繁接觸形成感染，有效提升疫情監測並降低監護管理風險。

(時報資訊)