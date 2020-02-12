東元(1504)今天宣布以自有品牌跨足乘用電動車關鍵零組件市場，推出電動車動力系統T Power 90馬達及驅動器，也是目前唯一有能力產製包括電動車用馬達及驅動控制兩項產品的國內廠商。東元表示，T Power 90動力系統可用於多樣的乘用車和商用車，目標要搶攻印度、東協與亞太市場的電動車動力系統商機。

東元總經理連昭志指出，東元踏入電動車領域考慮很多，原本是全球第4的工業馬達業者，發展車用動力從2輪、3輪車輛再到大巴士一路發展，成為動力系統的專門業者。目前已經在印度成立新廠積極投入T Power90生產，另外，越南等地的廠也同步進行，未來不止車用電動車，還可以使用在船舶的電推系統。

東元動力系統在驅動器部分是與工研院機械與機電系統研究所技術合作，導入經濟部技術處科專計畫，整個研發歷時將近一年，完成90kW高效率馬達及控制器的開發，主要應用於四輪乘用和商用電動車。

東元T Power 90動力系統最大的特色在於駕駛的過程中，明顯感受到車子在移動時的速度、平穩、和安靜。由於擁有高扭力馬達設計，使採用T Power 90動力系統的車輛，爬坡力十足，車輛的續航力也優於競爭品牌。

此外，馬達的體積和重量大幅減輕，因此整車輕量化更是TPower90動力系統的一大優勢。在車輛安全的要求上，有內建高可靠軟體診斷功能，符合ISO 26262車輛產業系統功能安全設計標準，可防止發生非預期的加速、減速與失去動力。T Power 90動力系統是採用模組化設計，目前可以擴充到50kW～120kW範圍，適用於多樣的乘用車與商用車。

(時報資訊)